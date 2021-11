J'apprends à lire avec Sami et Julie : Le château. Fin de CP, niveau 3

Papa, Sami et Julie préfèrent construire le plus beau des châteaux plutôt que de faire du pédalo. Ils font des beaux créneaux et le décorent avec des bigorneaux. Prêts pour la photo ? Ce niveau 3 est conçu pour les enfants en fin de CP et se concentre sur l’apprentissage du son (o) dans ses différentes écritures : o, ô, au, eau. «J’apprends à lire avec Sami et Julie» est une collection de petites histoires spécialement conçue pour les enfants apprenant à lire. Le texte est écrit en gros, les mots sont bien détachés les uns des autres et les lignes bien espacées. Les histoires sont courtes et très faciles à lire. Ecrites avec des mots en adéquation avec leur progression, une quantité de texte à lire réduite et adaptée, pour que l’enfant reste motivé et prenne confiance. En plus de la petite histoire, le livre contient : des conseils pour accompagner l’enfant dans ses premières lectures, la présentation des personnages, des activités pour préparer la lecture, et à la fin : «As-tu bien compris l’histoire ?» pour donner du sens à ce que l’enfant a lu et aller plus loin que le simple déchiffrage ainsi qu’une rubrique «Et toi, qu’en penses-tu ?» avec des petites questions pour «faire réfléchir» ou simplement discuter autour de l’histoire.