Les incollables 1600 quiz famille. 5 thématiques du CP au collège

Depuis 1989, les Incollables accompagnent les enfants sur la route de l'apprentissage et du jeu. Les questions-réponses offrent un moment de jeu, de convivialité, et de connaissances aussi ! Et oui, car selon nous, on n'apprend jamais mieux que quand on y prend du plaisir ! Dans ce titre : 1 600 questions-réponses pour jouer en famille, en voiture, ou entre amis. Avec ces 4 éventails à emporter partout chacun s'amuse à son niveau. Du CP au collège avec un niveau adulte. 5 thématiques de jeu : - maths - français - histoire-géographie - sciences - loisirs - et pleins de défis rigolos. Le tout dans une boîte pratique et super solide. Les Incollables, un concept unique et innovant déjà adopté par plus de 50 millions d'enfants.