Révise avec Disney Pixar Cars de la Petite à la Moyenne Section

Le cahier de vacances idéal pour revoir tout le programme de la Petite Section de maternelle. Connaître les lettres : reconnaître des lettres isolées ; retrouver une lettre au sein d'un mot ; apprendre à former des lettres ; reconnaître un mot. Connaître les chiffres et les formes : reconnaître les chiffres de 1 à 5 ; tracer les chiffres de 1 à 5 ; compter jusqu'à 5 ; reconnaître les ronds, les carrés et les triangles ; comparer des quantités. Se situer dans l'espace : connaître les positions (dessus, dessous, devant, derrière, dedans, dehors) ; repérer et suivre un chemin ; développer son sens de l'orientation.