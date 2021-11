Act-age Tome 2 : Le masque de Chiyoko. Avec un album de stickers offert

Plongez dans les coulisses impitoyables du monde des acteurs et assistez à l'éclosion d'une future star ! Des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus... L'agence Stars est connue pour la sévérité de sa sélection, mais aussi pour son aptitude à dénicher les étoiles du cinéma de demain. Derrière les paillettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie... C'est dans ce climat ultra-compétitif que la jeune Kei tente sa chance, poussée par la nécessité de trouver un gagne-pain pour nourrir ses frères et soeurs. Quand Sumiji Kuroyama, réalisateur aussi génial que méconnu, découvre la lycéenne au cours d'un casting, c'est le coup de coeur : cette Kei Yonagi est une véritable pépite ! Elle ne joue pas, elle devient son personnage. Il le sait, cette technique à double tranchant peut mener à la gloire comme à la folie... Malgré tout, il prend l'adolescente sous son aile pour polir ce diamant brut et dévoiler son éclat. De plateaux en auditions, Kei débute à marche forcée l'apprentissage du dur métier d'actrice ! Ne la cherchez plus, la nouvelle star est là ! Par l'originalité de son thème et la force de ses personnages, Act-age renouvelle avec brio le genre du shonen. Intrigant et puissant, à l'image de sa fascinante héroïne, le dernier-né du Shonen Jump n'a pas fini de faire parler de lui !