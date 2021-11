A Fantasy lazy life Tome 5

Intrigués par les "billes" que Zenshirô a ramenées de son monde, des membres de la famille royale de Charoy, qui ne sortent d'ordinaire que rarement de leur royaume, viennent en visite. Quels peuvent être les buts de l'imprévisible prince Francesco et de la jeune et sérieuse princesse Bona ? Et pour ne rien arranger, le petit Zenkichi tombe malade ? ! Quel lourd secret peut bien cacher le prince ?