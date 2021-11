Seven Deadly Sins Tome 38

Le roi des démons n'est pas mort ! Il s'est incarné en Zeldris pour revenir à la vie une nouvelle fois et invoque immédiatement des "Induras de faveur". Seuls les Seven Deadly Sins sont de taille pour endiguer l'invasion de ces semeurs de destruction. Ils se chargent donc de la défense de Britannia. De leur côté, Meliodas et Elizabeth sont partis sur le champ de bataille sans rien dire à personne, afin de sauver Zeldris et de mettre un terme à leur sanglant destin. Le combat final s'engage, et la terre tremble sous l'incroyable intensité de cet affrontement !