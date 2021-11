Les filles au chocolat Tome 11 : Coeur noisette

Mamy était une Punk à la fin des années 70 et l'est restée de la tête aux orteils. Aussi, quand son petit fils, Yann Yann, lui raconte que le gardien d'une maison de retraite a lâché son chien sur lui et ses copains, le sang de Mamy ne fait qu'un tour. Pas touche à Yann Yann ! Direction la prison des vieux ! Mais Punk Mamy et son petit fils se retrouvent alors face au Diable en personne. Baston, carnage, destroy !