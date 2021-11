Mes vacances Hachette De la PS à la MS. Edition 2020

Mes vacances Hachette vous propose de nombreuses activités pour entretenir et enrichir les apprentissages de la Petite Section de Maternelle. Vous y trouverez : des histoires variées et des jeux de langage qui inciteront l'enfant à s'exprimer oralement ; des activités de graphisme et de logique, et des jeux d'expression corporelle ; des pages de découverte sous la forme d'images et de photographies légendées ; 3 belles histoires, que vous pourrez lire à l'enfant. Ces histoires sont également téléchargeables au format MP3 sur notre site www.parascolaire.hachette-education.com. En fin de cahier, des conseils vous aideront à mettre à profit ce cahier de vacances.