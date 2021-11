Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour : Wartburg, 1210

1209. L'armée des croisés vient de prendre Béziers et d'y massacrer tous ses habitants, hérétiques ou non. Guilhem d'Ussel, dont le château a déjà été ravagé par ses ennemis, décide d'abandonner son fief et de traverser le royaume de France avec ses gens afin de les mettre à l'abri. Un voyage qu'il sait périlleux à cause des brigands, des seigneurs rapaces et des bandes de croisés qui gagnent le Midi. Parmi ces derniers, il n'imaginait pas reconnaître des chevaliers allemands qu'il a vaincus quelque quinze ans plus tôt et qui veulent leur revanche.