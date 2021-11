Edens Zero Tome 8 : Ceux qu'on aime

L'équipage de l'Edens Zero a retrouvé Valkyrie... ou plutôt sa carcasse. Cette dernière a été lâchement tuée par la Dame écarlate. Non seulement Homura a perdu son maître, mais elle a également appris une terrible vérité de la bouche de sa vraie mère. Shiki, révolté par la peine qu'il décèle chez son amie, décide d'aller affronter seul la Dame écarlate... Dans la zone de travaux forcés, Rebecca et Wise doivent faire face aux assauts des trois calamités. Et pour ne rien arranger, Drakkhen Joe, attiré par l'odeur de l'argent, s'en mêle aussi... Du sang et des larmes coulent sur la planète Sun Jewel. Comment nos héros vont-ils gérer cette tragédie ? !