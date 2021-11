Passeport adultes Spécial anglais

Envie de comprendre une chanson, un film, une série télé en V. O. ? Envie de vous remettre à l'anglais avant de partir à Londres ou à New-York ? Voici des exercices drôles et intelligents, illustrés avec humour pour réviser votre anglais ou tout simplement vous y remettre sans stress ! Ce cahier de vacances contient : de nombreux exercices ludiques de compréhension, de vocabulaire et de grammaire, des jeux et des quizz sur la culture anglophone, des encadrés récréatifs " Did you know that ? " avec une anecdote, un fait amusant ou une informatoin étonnante à découvrir. A la fin de l'ouvrage des pages d'aide-mémoire contenant des rappels des règles de grammaire, de conjugaisons et des conseils pour donner un coup de pouce à ceux qui comptent bien venir à bout de leurs exercices ! Et toutes les traductions et les corrigés disponibles à la fin du cahier. Et maintenant, à vous de jouer !