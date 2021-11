La Cagoule Tome 3 : La charge du sanglier

Un fascisme à la française. Plongez dans les années troubles de la IIIe République, à une période où l'assassinat politique fait loi, et où le fascisme gangrène l'Europe. Avec ce troisième volume, découvrez la conclusion d'un polar noir et cinématographique, quelque part entre Il était une fois en France et Les Incorruptibles, dans les sillons obscurs de l'Histoire, l'imminence de la Seconde Guerre mondiale pour toile de fond...