50 Nuances de gras Tome 5

Les créatures fantastiques qui vivent secrètement dans notre monde y sont désormais bien intégrées. Non contentes de partager nos soucis terrestres liés à l'excès de calories et au manque d'exercice, voilà que ces héroïnes gratinées découvrent les joies du karaoké. Naoe, un humain devenu leur chiropracteur officiel, n'est pas plus tranquille pour autant : une nouvelle étrangère plantureuse fait son apparition, et mieux vaut ne pas attirer les foudres de son regard... A l'image d'Erufuda, l'elfe patatophile, installez-vous confortablement avec votre paquet de frites, vous allez découvrir de fabuleux conseils diététiques dans ce nouveau volume haut en couleur ! Réservé à un public averti.