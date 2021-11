Splatoon Tome 8

A Chromapolis vivent plein d'adolescents, mi-hommes, mi... calamars. La ville est le théâtre de titanesques affrontements entre deux équipes de quatre participants. Le but ? Vaincre bien évidemment, quelles que soient les règles. Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont permis ! A l'aide d'encre, il va falloir repeindre chaque arène et triompher de ses adversaires. La Blue Team s'est forgée une solide réputation... de losers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe pour aller le plus loin possible dans la compétition !