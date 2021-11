Les Sisters Tome 14 : Juré, craché, menti !

Les Sisters se disent enfin leurs quatre vérités ! Marine découvre qu'il est très facile de mentir. Tant qu'elle mythonne sur le lavage de dents, ce n'est pas trop grave. Mais quand elle invente des trucs de plus en plus énormes, comme ses cheveux qui ne sont pas mouillés parce qu'elle les a lavés à l'eau sèche ou lorsqu'un castor est entré dans la maison et a abîmé la table basse, elle s'enfonce de plus en plus et ça prend des proportions énormes. Et si on ne la croit pas, on peut demander à la licorne de confirmer ce qu'elle dit !