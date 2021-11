Le journal de Gurty Tome 7 : Le Fantôme de Barbapuces

Et dire que j'étais venue en Provence dans l'espoir de passer des vacances tranquilles... Raté ! Dès mon arrivée, Fleur et moi avons été embarquées dans une histoire pas possible de pirate fantôme, de poux qui chantent et de piscines qui explosent par magie. Heureusement, on a survécu à cette aventure, et finalement, on a eu plus de rires que de mal !