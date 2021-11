Final Fantasy Lost Stranger Tome 5

Découvrez l'univers de Final Fantasy comme jamais auparavant dans cette toute nouvelle histoire inédite ! Shogo et ses camarades se rendent au royaume de Mysidia à la poursuite d'une piste qui les mènerait à " vie ", le sort qui ressuscitera Yuko. En essayant de protéger Sara, la princesse du royaume, notre petite troupe tombe aux mains des trois soeurs Magus, un groupe terroriste qui sème la terreur dans Mysidia. Shogo profite d'une faille et met en pratique ses connaissances en FF. Il concocte une potion " Shrivel " qui le fait rétrécir lui et ses amis et leur permet de s'échapper. Une fois dehors, ils se retrouvent au tribunal, accusés d'avoir tenté de kidnapper la princesse ! Après maints efforts, Shogo et ses amis réussissent à dissiper cet affreux malentendu, quand le royaume est assailli par des poupées dansantes, les Calcabrina ! Les voilà qui font front avec Gershwin, sa garde royale et les deux mages de cour, Palom et Porom, pour protéger la cathédrale qui abrite le " manteau de Mysidia ", trésors du royaume. Après une longue bataille, ils arrivent enfin à vaincre les poupées et à dissiper les quelques malentendus qui subsistent. Toutefois, la tempête passée, des rires inquiétants se font entendre dans l'enceinte de la cathédrale...