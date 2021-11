Les records de l'Histoire

L'histoire est une source d'inspiration inépuisable. Stéphane Bern nous surprend une fois encore par son approche exploratrice des événements qui jalonnent les siècles. Combien de temps a duré le mariage royal le plus bref ? Quelle reine de France a eu le plus grand nombre d'enfants ? Quel est le plus vieux restaurant de Paris ? Quelle est la plus grande grève qui a eu lieu en France ? Quel roi a eu le plus grand nombre de conquêtes amoureuses ? Qui est l'écrivain le plus lu au monde ? 100 records de l'Histoire : culture, politique, secrets amoureux... un vrai Guinness de l'Histoire !