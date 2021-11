Les Profs : Album spécial anniversaire

En 2000 sortait le premier tome des Profs chez Bamboo. 20 ans et plusieurs millions d'albums vendus plus tard, après deux films au cinéma, on peut sans problème dire que les personnages de Pica et Erroc font partie du patrimoine de la bande dessinée. Pour fêter cet anniversaire, quoi de mieux qu'un album unique rempli de surprises !