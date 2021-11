Prêt pour le CP. L'essentiel en 15 minutes par jour, Edition 2020

Le premier cahier de vacances que vos enfants prendront plaisir à terminer ! Un programme de révisions d'été simple et efficace, pour être prêt pour la rentrée ! Ce cahier de vacances propose 20 séances de révisions de 15 minutes pour se concentrer sur l'essentiel de la maternelle. Votre enfant revoit les notions principales de l'année de GS en maths et en français, pour préparer sa rentrée vers le CP en toute sérénité et profiter de l'été ! Elaborée par des professeurs des écoles, chaque séance de révision propose : Un rappel de ce qu'il faut savoir Des activités pour s'entraîner progressivement Une petite devinette ou une activité ludique pour clore la séance de façon amusante Et en + : Un guide pour les parents au début du cahier Tous les corrigés détachables