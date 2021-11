Comme une ombre

Découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif imaginée par un vrai couple dans la vie. Partout, femmes et hommes font des étincelles ! Alexandra veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aura peut-être besoin de lui pour de bon... Découvrez ce roman revisité et réinventé, avec un chapitre supplémentaire qui vous entraîne dans les surprenantes coulisses de sa création. En bonus, savourez une nouvelle longtemps introuvable comme seul Gilles Legardinier sait en écrire. Un roman rafraîchissant + les secrets de sa création + une savoureuse nouvelle de l'un des écrivains préférés du public : voilà trois bonnes raisons de vous installer confortablement avec ce livre tonique !