Depuis le concile de Nicée, en 325 après J.-C., ils ont tous couru après. Les Templiers, Napoléon, Mussolini... Et désormais Cotton Malone, libraire et espion de choc, dans une chasse au trésor où les balles se répondent, du lac de Côme jusqu'à Vile de Malte. Quelle indicible vérité renferme donc ce manuscrit de Constantin, le premier empereur chrétien ? Alors qu'à Rome le conclave se réunit afin d'élire un nouveau pape, l'Eglise tremble. Et le monde avec elle. De peur d'entendre, enfin révélé, le dernier secret du Vatican...