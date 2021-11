Cahier de vacances été J'entre en PS. Edition 2020

Le cahier de vacances pour réviser et s'amuser pendant l'été et préparer en douceur sa rentrée en petite section de maternelle ! Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances. Dans ce cahier de vacances, retrouvez toutes les matières pour découvrir et réviser l'ensemble des activités de la maternelle : langage, graphisme, premiers pas vers les maths, découverte du monde. Des thèmes attrayants pour les enfants, des activités variées et ludiques, des pages docu-Jeux originales et amusantes : le corps humain, l'alimentation, les transports, l'océan, la ferme, la musique, les dinosaures... Avec de nombreux autocollants et tous les corrigés à détacher.