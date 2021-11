La fiancée Tome 1

Hollis Brite a grandi à la cour de Coroa, rêvant - sans trop y croire - d'attirer l'oeil du jeune et beau roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour, pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la tête... Mais, alors que Jameson est sur le point d'annoncer leurs noces prochaines, l'arrivée d'un jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne : attentionné et perspicace, il semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis à la jeune fille devient soudain beaucoup plus incertain : renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce qu'elle a toujours connu ?