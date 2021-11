Gil St-André Tome 13 : Vert l'enfer

Bienvenue dans l'enfer vert du commerce de l'or... Alors qu'il termine des vacances en Guyane avec sa famille, Gil Saint-André décide de partir retrouver une vieille connaissance. Longeant les rives de l'Amazonie à bord de son ULM il, tombe alors sur une pirogue d'orpailleurs exploitant des enfants pour leur commerce. Décontenancé par l'apathie des forces de l'ordre face à un tel fléau, il décide d'aller enquêter par lui-même, très vite rejoint par Laura, professeur s'inquiétant de la disparition de certains de ses élèves. Ensemble, ils vont mettre le doigt dans un engrenage redoutable... Entre action et aventure, le nouvel album de Gil Saint-André traite d'une thématique plus adulte et ancrée dans l'actualité : l'esclavagisme des enfants dans les mines d'or de la forêt amazonienne. Toujours aux commandes du dessin, Chrys Millien parvient à moderniser et dynamiter la série avec un style réaliste et tranchant. Une enquête auto-conclusive.