Cahier de vacances été de la PS à la MS. Edition 2020

Des activités pour réviser tout le programme de l'année et bien préparer sa rentrée en moyenne section. Toutes les matières pour revoir le programme de l'année écoulée : graphisme, écriture, maths, lecture, langage, découverte du monde. L'enfant retrouve des activités amusantes avec des thèmes variés et des pages jeux & documentaires : les plantes, le corps humain, les saisons, le cirque, les chevaliers... Avec tous les corrigés à détacher et de nombreux autocollants. Un cahier de vacances conçu par des enseignants de maternelle. Magnard, l'inventeur des cahiers de vacances.