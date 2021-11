Les Fées Valentines Tome 1 : Traversine au bois dormant. Opération l'été BD 2020

Dès l'école, les fées peuvent choisir leur spécialité. Les plus douées deviennent des "fées valentines" , expertes en amour... Leur mission : aider les filles des princesses des contes de fées en âge de se marier à trouver un prince charmant. Hélas ! le monde des fées et des princesses est essentiellement féminin. Brume et Perle, deux jeunes fées fraîchement diplômées, partent donc sur la Terre remplir leur première mission : trouver un prince charmant à Traversine, la fille de la Belle au bois dormant. Réussiront-elles à dénicher la perle rare dans le monde actuel ? Et pourquoi pas ? Paris est la ville du romantisme...