Stars Tome 2 : Nos étoiles manquées

Meurtrie par le mensonge de Kael, Karina l'a quitté sans un regard. Elle qui s'était donnée à lui, le croyant sincère et droit, a plus que jamais l'impression qu'elle doit se barricader, ne plus accorder sa confiance. Même à Elodie, sa gentille colocataire enceinte, qui vit des heures difficiles dans son couple. Même à son frère, le fragile Austin, l'être qu'elle chérit le plus mais qui a brisé leur pacte d'enfants en s'engageant. Même et surtout pas à son père, dont le rôle à l'armée n'est pas sans lien avec le traumatisme de son groupe d'amis soldats, dont Kael. Kael. Comment lui pardonner ? Choisir de rester amie avec lui ? C 'est si difficile, quand une partie d'elle-même le réclame à son corps défendant. Et si Kael vivait la même situation ? Lui aussi semble troublé lorsqu'il croise Karina. Lui aussi porte des blessures physiques et psychologiques qu'il tient secrètes pour ne pas partir en vrille comme ses copains.