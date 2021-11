Mon T'choupi vacances De la Grande Section au CP 5-6 ans

Un cahier de vacances conçu pour revoir tout le programme de l'année et préparer en douceur l'entrée au CP. Votre enfant retrouve T'choupi et son univers familier pour réaliser des activités simples et variées en lecture, écriture, maths et exploration du monde. Au centre du cahier, des activités manuelles ludiques et faciles. Et, en cadeau, un cahier de coloriages.