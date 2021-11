Abigaël, messagère des anges Tome 5

Décembre 1944. Installée à Angoulême avec son époux, le notaire Maxence Vermont, Abigaël a vainement tenté de s'adapter à son nouveau statut social et aux exigences de son mari, devenu d'une jalousie maladive depuis le retour d'Adrien, que tous pensaient mort fusillé. La jeune femme est désespérée, déchirée entre ces deux hommes. Maxence refuse de divorcer, Adrien ne lui pardonne pas de ce qu'il estime une trahison. Toujours confrontée à des manifestations de l'au-delà, Abigaël souffre et se désespère, prisonnière d'une cage dorée, privée de sa famille, des joies simples de la campagne. Pourtant, mûrie par les épreuves, elle trouvera la force et le courage de se libérer, pour reconquérir son bonheur perdu.