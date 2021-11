Jouer pour réviser CE2 vers le CM1. Avec un crayon, Edition 2020

Conçu par une équipe d'enseignants et de créateurs de jeux, cet ouvrage permet de revoir de façon ludique le programme du CE2 en français, maths, anglais, histoire, géographie et sciences. Plus de 210 jeux très variés : jeux de lettres, de lecture, d'observation, de logique ou de calcul, quiz... Des conseils pour les parents. Un aide-mémoire rappelant les points importants du cours. Les solutions de tous les jeux.