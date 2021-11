Cahier de vacances été de la MS à la GS. Edition 2020

Le cahier de vacances pour bien préparer sa rentrée en grande section et réviser tout le programme. Un cahier qui reprend toutes les matières de l'année pour révoir le programme de moyenne section : langage, lecture, découverte du monde, graphisme, écriture, maths. Avec des pages Docu-Jeux originales, des thèmes variés et amusants pour les enfants : les animaux, la nature, les instruments de musique, la magie, la montagne, la mer... Des activités ludiques avec de nombreux autocollants, et pour les parents, tous les corrigés à détacher. Magnard , l'inventeur du cahier de vacances.