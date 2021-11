Cédric Tome 29 : Un look d'enfer ! Opération l'été BD 2020

Attention les yeux, Cédric a décidé de changer de look, et il faut dire que là, il fait fort ! Mais quelle mouche a bien pu le piquer ? Pas sûr que Chen soit vraiment éblouie par le changement ? et on ne parle pas des parents ! ? , mais une chose est certaine, Cédric ne va plus trop passer inaperçu. Un concentré de fantaisie, de drôlerie et de tendresse, pour toute la famille.