Dr Stone Tome 10 : Les ailes de l'humanité

Après la trahison de Hyoga, Senku et Tsukasa décident d'unir leurs forces et de l'affronter en équipe, ce qui tient du miracle ! Senku et ses camarades projettent par ailleurs de percer le mystère de la pétrification, mais pour cela, ils auront besoin d'un bateau et d'un capitaine ! L'ère des grandes explorations maritimes est sur le point de débuter !