Elisabeth, princesse à Versailles Tome 16 : Le rubis disparu

Au château de Versailles, les noms du grand Léonard et de Rose Bertin sont sur toutes les lèvres. Le premier réalise des coiffures de haut vol, la seconde des robes à tomber par terre. Ils subliment par leurs talents tous les courtisans qui en ont les moyens. Mais depuis peu, chaque fois qu'ils interviennent, des bijoux disparaissent. Quand Elisabeth fait le lien entre les deux célébrités de la mode et les cambriolages, elle court prévenir une jeune noble de sa connaissance, Aglaé. Malheureusement, elle arrive trop tard. La demoiselle a la tête rehaussée d'un pouf magistral, on vient de lui livrer une somptueuse tenue de bal... et sa broche fétiche s'est volatilisée. Emus part sa détresse, Elisabeth et ses amis lui promettent de retrouver le voleur... A partir de 8 ans