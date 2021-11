Léonard Tome 48 : Mon papa est un génie ! Opération l'été BD 2020

Ainsi, il Signore Léonard souffrirait de n'avoir jamais eu d'enfants ! S'il a pratiquement tout inventé, notre génie n'a en effet pas été fichu d'avoir le moindre descendant, en un mot d'être papa. Bien sûr, il y a Basile, son disciple bien aimé et souffre-douleur préféré. Bien sûr, il ne manque pas de bambins dans le quartier dont il peut s'occuper. Les mamans du voisinage ne manquent d'ailleurs pas de solliciter ses talents créatifs. Mais, pas de rejeton bien à lui ! Il lui faut donc trouver, sinon inventer la mère idéale... Et d'abord et surtout apprendre comment on fait des bébés ! Mais, à son âge, le mieux n'est-il pas d'adopter des marmots déjà tout faits ? Sitôt dit, sitôt fait ! Commence ainsi pour notre génie, l'apprentissage du rôle difficile de père de famille, doublé de celui de maître d'une savoureuse école des fans...