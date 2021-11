Les Tuniques Bleues Tome 57 : Colorado story. Opération l'été BD 2020

Les soldats unionistes n'ont pas la vie facile : en guerre contre les Confédérés, ils se font harceler sur leurs arrières par une bande de mercenaires aux ordres du capitaine Miller, un esclavagiste notoire, prêt à tout pour empêcher la victoire du Nord abolitionniste. Rapides, silencieux, efficaces, ces mercenaires n'ont qu'un point faible : il faut les payer. Soucieux de mettre au plus vite un terme aux agissements de cette canaille et de sa bande, l'état-major décide d'envoyer deux hommes pour les infiltrer et découvrir la source de leur financement. C'est surtout de trouver l'endroit où ils se cachent. Une mission à hauts risques, tout à fait dans les cordes de Blutch et de Chesterfield, déclarés volontaires pour jouer les agents doubles. Basée sur des faits historiques avérés, cette aventure des "Tuniques Bleues" s'inspire d'un épisode peu connu de la guerre de Sécession et quitte momentanément la ligne de front pour les forêts du Colorado. Espionnage et humour font bon ménage dans ce nouvel opus d'une série qui conserve toute sa fraîcheur et tout son piquant.