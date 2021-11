Lucky Luke Tome 36 : OK Corral

C'est l'album événement de cette célébration ; le 78ème album paru est l'occasion pour Morris de fêter l'anniversaire de son héros(). Cette nouvelle aventure de Lucky Luke porte le nom renommé de "OK Corral" , encore un clin d'oeil de Morris aux westerns emblématiques qui ont inspiré l'univers de son personnage. L'histoire : à Tombstone, petite ville de l'Ouest, la rivalité pour la candidature à la mairie entre "Old" Clanton et Wyatt Earp, le méchant maire et le sympathique challenger. Sur fond d'ambiance électorale fiévreuse, l'impartial Lucky Luke aidera a imposer un débat démocratique. Mais il se heurtera au plan machiavélique et à la violence des Clanton. Tout finira bien dans un ultime (et inévitable ! ) règlement de comptes. Une cascade de rebondissements et de gags ou Lucky Luke s'illustre notamment avec le "coup du pistolet à tirer dans les coins" qu'il est notoirement le seul à pouvoir réussir.