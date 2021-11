L'élève Ducobu Tome 18 : Révise un max ! Opération l'été BD 2020

Dans ce nouvel album, Ducobu donne le meilleur de lui-même pour conserver le titre d'Empereur des tricheurs et faire contre mauvaise fortune bons points. S'il ne sait toujours pas combien font 6 x7, il ne manque pas d'intelligence ni d'un sens personnel et aiguisé de la rhétorique pour déstabiliser ce bon vieux Latouche qui en perdrait presque son latin, Latouche qui semble d'autant plus troublé du fait de la présence à Saint-Potache de sa fragile collègue Mademoiselle Rateau.