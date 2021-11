Boule & Bill Tome 31 : Graine de cocker. Opé l'été BD 2020

Jean Roba nous a quittés en 2006 à 73 ans après avoir animé Boule et Bill pendant plus de 40 ans. La série a toujours reposé sur des valeurs positives, mettant en avant les petits bonheurs et les grandes joies de l'enfance, l ? amitié tendre et sincère qui lie un petit garçon et son chien, les moments partagés avec ses parents, mais aussi l'amour de la nature. L'écologie a été depuis toujours l'un des piliers de la série, symbolisée par les oiseaux qui volètent dans toutes les cases de la série. Depuis 2003, Laurent Verron a repris avec l'appui de Roba l'univers de Boule et Bill dont il partage aussi les valeurs. C'est pourquoi, à sa demande, Boule et Bill sera désormais imprimé sur papier recyclé. Quant aux gags (signés Corbeyran, Veys et Chric), ils ne changent pas, ils sont toujours drôles, tendres, célébrant l'amitié et le rire, la famille et la nature comme aux plus belles heures du journal de Spirou.