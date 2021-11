Passeport Toutes les matières de la 5e à la 4e. Edition 2019

Des séquences de révision stimulantes, spécialement conçues pour réviser : Français, Maths, Anglais, Histoire-Géographie, SVT et Physique-Chimie. Vous trouverez dans ce cahier : - des exercices progressifs et variés ; - des rappels de cours structurés ; ` - des bilans sous forme de quiz ; - tous les corrigés des exercices et des conseils.