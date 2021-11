Mon cahier de vacances Secrets d'Histoire. Edition 2020

Le temps des vacances est l'occasion idéale pour se détendre et redécouvrir notre Histoire et ses mystères en toute décontraction. Grâce à des jeux, des énigmes, des quiz, des charades, retrouvez les vies incroyables des illustres personnages qui ont marqué notre culture, voyagez à travers les grandes époques de notre histoire, visitez les continents et leurs secrets, lancez-vous des défis pour tester vos connaissances et celles de vos proches ! Suivez-moi dans ce grand tour d'Histoire aux secrets inattendus et passionnants.