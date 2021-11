L'agenda Une saison au zoo. Edition 2020-2021

Un agenda collector 2020-2021 avec des informations insolites sur les animaux stars de l'émission, les dates d'anniversaire, des photographies magnifiques, des quiz ludiques et des rappels des journées internationales sur la protection de l'environnement. Contient également un répertoire, un emploi du temps et des focus sur les espèces animales et sur l'actualité du zoo et de l'émission.