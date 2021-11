Nathan vacances Du CM2 vers la 6e 10/11 ans. Edition 2018

Un cahier conçu pour réviser tout le programme, au rythme des vacances : 18 séquences de révision en Français, Maths, Histoire, Géographie, Sciences et technologie et Anglais, à partir d'histoires inédites et de textes documentaires ; Un aide-mémoire pour aider à faire les exercices ; Des bilans réguliers pour mesurer ses progrès ; Des jeux amusants ; Des pages "Doc de l'été" sur des sujets d'actualité. Tous les corrigés détachables au centre du cahier.