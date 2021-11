Agenda Juste Zoé. Edition 2020-2021

Un agenda scolaire 2020-2021 signé Juste Zoé avec toutes les astuces, conseils, jeux et bonne humeur de la youtubeuse et instagrameuse Lifestyle au succès croissant Juste Zoé nous accompagne tout au long de cette nouvelle année avec cet agenda très graphique et super looké avec ses photos inédites, ses to do lists, ses pages objectifs et bilans du mois stylés pour inscrire tous les événements d'une super année ! Découvrez aussi ses conseils mode, beauté et lifestyle, ses jeux, ses suggestions d'activités à partager avec vos amis. Juste Zoé propose également des tips pour bien réussir son année et propose ses plus belles photos inédites dans cet agenda que vous emmènerez partout ! Deux citations stylées à accrocher. Et une photo détachable pour la faire dédicacer par Zoé en personne. Avec des coins perforés à découper pour se repérer facilement. Agenda Scolaire de septembre 2020 à août 2021.