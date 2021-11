Agenda Fort Boyard. Edition 2020-2021

Passe une super année dans l'imaginaire du Fort Boyard ! Dans cet agenda personnalisé, retrouve tout l'univers de ton émission préférée avec des énigmes du Père Fouras à résoudre tout au long de l'année, des défis et plein d'autres surprises. C'est parti pour l'aventure ! Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort !