Le dictionnaire Larousse junior poche plus CE/CM

Un dictionnaire indispensable pour les élèves de CE1, de CE2 et CM1 en version poche pour pouvoir être emporté partout ! - 31 000 mots et sens (avec des définitions précises et des exemples concrets) ; - Et aussi : des listes de synonymes et de contraires ; de nombreuses remarques de grammaire et d'orthographe ; des tableaux de conjugaison, une chronologie détaillée, un dossier sur l'histoire du français, les expressions françaises et les étymologies. Avec 48 planches encyclopédiques et un quiz d'orthographe en ligne. - Une sélection de Noms Propres adaptée aux programmes scolaires des élèves de CE1, CE2 et CM1.