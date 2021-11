Passeport de la Grande Section au CP. Edition 2020

Ecrit par des enseignants de maternelle expérimentés, ce cahier Passeport permettra à votre enfant de bien préparer son entrée en CP. A la fois sérieux, ludique et richement illustré, il contient : - des exercices variés et progressifs pour consolider ses compétences fondamentales tout en stimulant sa curiosité ; - des activités de français (écriture, prélecture...), de maths (logique, dénombrement, écriture des chiffres...), d'anglais (les chiffres, les couleurs...) et d'exploration du monde (repères spatiaux et temporels, découverte de différents milieux...) enrichissantes et adaptées au temps des vacances ; - 4 doubles pages de découverte sur les bateaux, les abeilles, les papillons et les cinq sens ; - des conseils aux parents dans un cahier central détachable ; - plein d'autocollants pour compléter les exercices !