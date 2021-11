Joker. Le deuil de la famille

Le Clown Prince du Crime s'apprête à porter les attaques les plus fortes jamais lancées à l'encontre du Chevalier Noir. Que ce soit en s'en prenant directement à Alfred et toute la Bat-Famille ou en prenant le contrôle des membres de la Ligue de Justice à l'aide d'un mystérieux gaz, le Joker est toujours là pour se rappeler au bon souvenir de Batman et le pousser dans ses derniers retranchements, son pire ennemi, le plus fou, le plus mauvais. Ni plus, ni moins.