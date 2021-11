Le dictionnaire Larousse du collège

L'outil indispensable pour réussir au collège ! Pour maîtriser la langue française : 80 000 définitions de langue française claires et précises ; 42 000 mots avec leurs différents sens et 11 500 expressions ; L'étymologie et la phonétique de chaque mot ; De très nombreux exemples d'emploi ; Plus de 45 000 synonymes et contraires ; 3 500 remarques sur les difficultés grammaticales ; 115 tableaux de conjugaison. Pour développer sa culture générale : 8000 noms propres : villes, pays, personnalités... 900 développements encyclopédiques ; Un atlas de 65 cartes ; Une chronologie de 1200 dates. Pour réviser les grandes notions du programme : 224 fiches pour revoir tout le programme du collège : français, latin, anglais, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre, physique, chimie, histoire, enseignement moral et civique, histoire des arts, informatique... 50 mémos thématiques pour se préparer au brevet des collèges. Plus : Un dossier "langue française" ; la mention de la nouvelle orthographe ; des planisphères à télécharger sur Editions-larousse.fr.